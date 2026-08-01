Rudrapur News: कॉपी में लिखा था ‘बैक टू स्कूल’, खिला रहा था सट्टा
Rudrapur News: रुद्रपुर में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले इंद्रपाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1850 रुपये, एक पेन और एक कॉपी मिली, जिसमें 'बैक टू स्कूल' लिखा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सट्टे का खुलासा किया और जीबी-52 को गाजियाबाद से जोड़ा। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। स्कूल में प्रयोग होने वाली कॉपी में ‘बैक टू स्कूल’ लिखकर उसके नीचे अलग-अलग अंक दर्ज कर सट्टा खिलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सट्टा खिलाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1850 रुपये की नगदी, एक पेन और सट्टा पर्ची बरामद की है। जानकारी के मुताबिक, एसआई मनोज कुमार शुक्रवार रात पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि सिडकुल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया।
आरोपी ने अपना नाम इंद्रपाल पुत्र बालकिशन मूल निवासी ग्राम गुनाटू, देवरनिया, बरेली यूपी हाल निवासी आजाद नगर, ट्रांजिट कैंप बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1850 रुपये, एक पेन और एक कॉपी बरामद हुई। कॉपी में अंग्रेजी में ‘बैक टू स्कूल’ लिखा था। एक पेज पर छह स्थानों पर अंग्रेजी में ‘जीबी-52’ लिखा था और उसके नीचे अलग-अलग अंक दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने सट्टा खिलाने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि जीबी का मतलब गाजियाबाद है और सट्टा रात 10 बजे खुलता है। इसमें रुपये लगाने पर 10 रुपये के बदले 900 रुपये मिलते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।