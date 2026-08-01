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Rudrapur News: कॉपी में लिखा था ‘बैक टू स्कूल’, खिला रहा था सट्टा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले इंद्रपाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1850 रुपये, एक पेन और एक कॉपी मिली, जिसमें 'बैक टू स्कूल' लिखा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सट्टे का खुलासा किया और जीबी-52 को गाजियाबाद से जोड़ा। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Rudrapur News: कॉपी में लिखा था ‘बैक टू स्कूल’, खिला रहा था सट्टा

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। स्कूल में प्रयोग होने वाली कॉपी में ‘बैक टू स्कूल’ लिखकर उसके नीचे अलग-अलग अंक दर्ज कर सट्टा खिलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सट्टा खिलाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1850 रुपये की नगदी, एक पेन और सट्टा पर्ची बरामद की है। जानकारी के मुताबिक, एसआई मनोज कुमार शुक्रवार रात पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि सिडकुल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया।

आरोपी ने अपना नाम इंद्रपाल पुत्र बालकिशन मूल निवासी ग्राम गुनाटू, देवरनिया, बरेली यूपी हाल निवासी आजाद नगर, ट्रांजिट कैंप बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1850 रुपये, एक पेन और एक कॉपी बरामद हुई। कॉपी में अंग्रेजी में ‘बैक टू स्कूल’ लिखा था। एक पेज पर छह स्थानों पर अंग्रेजी में ‘जीबी-52’ लिखा था और उसके नीचे अलग-अलग अंक दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने सट्टा खिलाने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि जीबी का मतलब गाजियाबाद है और सट्टा रात 10 बजे खुलता है। इसमें रुपये लगाने पर 10 रुपये के बदले 900 रुपये मिलते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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