Rudrapur News: मजदूर की मौत के मामले में डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Rudrapur News: रुद्रपुर में गल्ला मंडी के पास एक डंपर ने मजदूर गोविंद को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता द्वारिका प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के समय डंपर ओवरलोड था और चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर की गल्ला मंडी के पास बीते बुधवार को गलत दिशा और तेज रफ्तार में आए एक डंपर से कुचलकर मजदूर की मौत के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मृतक का परिचय
रम्पुरा वार्ड 23 रुद्रपुर निवासी द्वारिका प्रसाद ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 34 वर्षीय पुत्र गोविंद गल्ला मंडी में मजदूरी करता था। बीते बुधवार को वह पप्पू के ढाबा से खाना लेकर अपनी कार्यस्थल की ओर लौट रहा था। आरोप है कि दोपहर करीब 2:30 बजे गल्ला मंडी के कट के सामने विपरीत दिशा से तेज गति और लापरवाही से आ रहे डंपर संख्या यूके 06-सीबी-3786 ने पीछे से गोविंद को टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर का अगला पहिया युवक के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई
तहरीर के अनुसार हादसे के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बताया गया है कि डंपर रेत से ओवरलोड था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ने डंपर को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। मृतक के पिता ने अज्ञात चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसआई खुशवंत सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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