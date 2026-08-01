Rudrapur News: 391.69 करोड़ ड्रेनेज योजना का टेंडर जारी, जलभराव से मिलेगी राहत
Rudrapur News: शहर को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है। सिंचाई विभाग ने 391.69 करोड़ रुपये की लागत वाली मास्टर ड्रेनेज योजना क
Rudrapur News: रुद्रपुर। रुद्रपुर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिंचाई विभाग ने 391.69 करोड़ रुपये की मास्टर ड्रेनेज योजना का टेंडर जारी कर दिया है। विधायक शिव अरोरा ने इसे शहर के विकास की बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। विधायक ने कहा कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को उन्होंने प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, सचिव व अधिकारियों के समक्ष लगातार पैरवी कर योजना को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने बताया कि योजना पूरी होने के बाद शहर की जल निकासी व्यवस्था आधुनिक और वैज्ञानिक बनेगी।
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