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Rudrapur News: सावन में कांवड़ मार्ग पर बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मछली और अंडे की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया। यह फैसला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज्ञापन पर लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित न हों। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

Rudrapur News: सावन में कांवड़ मार्ग पर बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सावन के दौरान नगर निगम क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित मांस, मछली व अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही यात्रा मार्गों और प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय मेयर विकास शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन पर लिया। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल ने मेयर को बताया कि हर वर्ष बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग पर मांस-मछली की दुकानें खुली रहने और कुछ स्थानों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की।

मेयर ने निगम अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएंगी। इस दौरान विहिप जिलाध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह, जिला मंत्री राजेंद्र सिंह मेहरा, नगर अध्यक्ष सचिन शर्मा सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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