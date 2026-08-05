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Rudrapur News: काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है। मेयर ने अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया और कहा कि प्रभावित व्यापारियों का सम्मानजनक पुनर्वास प्राथमिकता है। नए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में प्रभावित दुकानों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की तैयारी तेज
काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की तैयारी तेज

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यापारियों के पुनर्वास की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को मेयर विकास शर्मा ने एडीएम पंकज उपाध्याय, सीडीओ दिवेश शाशनी, एसडीएम मनीष कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ इंडेन गैस एजेंसी के निकट प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इसके अलावा गैस एजेंसी के स्थानांतरण के लिए खानपुर और फुलसुंगा क्षेत्र में संभावित भूमि का भी सर्वे किया गया। मेयर ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों का सम्मानजनक पुनर्वास नगर निगम और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी व्यापारी को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कारोबार बंद नहीं करना पड़ेगा।

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उन्होंने बताया कि इंडेन गैस एजेंसी के स्थानांतरण के बाद खाली होने वाली करीब ढाई एकड़ भूमि पर बहुमंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इसमें नगर निगम की 28 प्रभावित दुकानों के साथ अन्य व्यापारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। मेयर ने बताया कि परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इससे व्यापारियों को स्थायी पुनर्वास मिलने के साथ नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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