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Rudrapur News: खाते से 50 हजार ट्रांसफर, फिर खाते से 1.06 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.06 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसक

Rudrapur News: खाते से 50 हजार ट्रांसफर, फिर खाते से 1.06 लाख की साइबर ठगी

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.06 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसकी पत्नी के बैंक खाते से बिना जानकारी के 50 हजार रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए गए और इसके बाद उसके आईसीआईसीआई बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने कुल 1.06 लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर के पास ए-38 निवासी मनोज तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 जून से 27 जून 2026 के बीच उसकी पत्नी के बैंक खाते से 50 हजार रुपये बिना जानकारी के उसके आईसीआईसीआई बैंक खाते में स्थानांतरित हो गए।

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इसके बाद उसके खाते से अज्ञात व्यक्ति ने विभिन्न माध्यमों से कुल 1.06 लाख रुपये निकाल लिए। 26 जून को मोबाइल पर पैसे कटने का संदेश मिलने पर वह बैंक पहुंचा, जहां खाते से धोखाधड़ी होने की जानकारी मिली। पीड़ित ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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