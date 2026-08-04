Rudrapur News: संविदा कर्मी की मौत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज
Rudrapur News: किच्छा में एक सड़क दुर्घटना में संविदा कर्मी भगत सिंह बोरा की मौत हो गई। वह ड्यूटी लौटते समय अज्ञात वाहन की टक्कर का शिकार हुए। उनके परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसके तहत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
Rudrapur News: किच्छा। सड़क दुर्घटना में संविदा कर्मी की मौत के आरोप में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रमोद सिंह बोरा पुत्र किशन सिंह बोरा शांतिनगर बिन्दुखत्ता लालकुआं ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका छोटा भाई भगत सिंह बोरा रेलवे में संविदा के तौर पर मंडी फाटक किच्छा में तैनात था। वह बाइक पर सवार होकर 29 जुलाई रात ड्यूटी प्वांइट से वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहा था। इस दौरान शुगर फैक्ट्री गेट के सामने अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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