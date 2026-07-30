Rudrapur News: सितारगंज में राजस्वकर्मियों ने पिछले 16 घंटे से बंधक बनाया है विजिलेंस टीम को

Rudrapur News: सितारगंज में राजस्व और कलेक्ट्रेट कर्मचारी विजिलेंस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मुख्य गेट बंद कर दिए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। संगठन ने विजिलेंस के कदम को फर्जी और विधि विरुद्ध बताया है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

Rudrapur News: सितारगंज। तहसील सितारगंज में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की ट्रैप की कार्रवाई को लेकर राजस्व और कलेक्ट्रेट कर्मचारी खुलकर मैदान में आ गए हैं। पूरे जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों व पदाधिकारी व कर्मचारी तहसील परिसर में बैठे हैं। विजिलेंस टीम को बंधक बनाये करीब 14 घंटे हो चुके हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। राजस्वकर्मियों ने अब तहसील के मुख्य गेट में भी ताले जड़ दिये हैं। पुलिस भी तहसील परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर डटी है। सितारगंज में दो राजस्वकर्मियों के ट्रेप होने के बाद राजस्वकर्मियों में जबरदस्त आक्रोश है। राजस्वकर्मियों ने संघर्ष तेज करने की घोषणा कर दी है। सितारगंज में तहसील व कोतवाली आमने-सामने हैं। एक ओर जहां जिलेभर के राजस्वकर्मियों की भीड़ है। वहीं दूसरी ओर जिलेभर से आयी पुलिस तैनात है। पूरा क्षेत्र छावनी बना हुआ है.

आंदोलन की शुरुआत गुरुवार की तड़के आंदोलन राजस्वकर्मियों ने तहसील भवन में बने शौंचालयों में ताले जड़ दिये हैं। भवन के उपरी तल में विजिलेंस कर्मचारी, दोनों आरोपी, शिकायतकर्ता व पुलिस कर्मी हैं। आरोपी तहसील कर्मियों के परिजन भी तहसील परिसर रात से धरने में बैठे हैं। संग्रह अमीन संघ, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन, लेखपाल संघ समेत विभिन्न संगठनों ने विजिलेंस की कार्रवाई को विधि विरुद्ध और फर्जी बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच किए बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी की गई, तो आज से जिलेभर की तहसीलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। यह हड़ताल प्रदेश स्तर पर भी शुरू करने की धमकी दी है.

प्रशासन को ज्ञापन संग्रह अमीन संघ के जिलाध्यक्ष उमाशंकर, उत्तराखण्ड लेखपाल संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष मंजू बिष्ट, उत्तराखण्ड मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गौरव रावत ने गुरुवार की सुबह कोतवाली समेत डीएम व उच्चाधिकारियों को भेजे ज्ञापन में कहा है कि बुधवार शाम लगभग 03:30 बजे तहसील के वसूली कक्ष में संग्रह अमीन मदन लाल शर्मा और सहायक राजस्व लेखाकार भूपेंद्र सिंह राणा द्वारा राजस्व बकायेदार से बकाया धनराशि वसूल कर सरकारी रसीद काटी जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और नियमानुसार वसूली जा रही धनराशि को रिश्वत बताकर दोनों कर्मचारियों को ट्रैप कर लिया। कर्मचारी संघों का कहना है कि संग्रह अमीन और सहायक लेखाकार की ओर से वसूली पूरी तरह से 'कलेक्शन मैनुअल की धारा 127' के प्रावधानों के अनुसार थी। संघ के अनुसार, शिकायतकर्ता पहले से ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति और राजस्व बकायेदार है, जिसके खिलाफ कोतवाली सितारगंज समेत कई अन्य थानों में एफआईआर दर्ज हैं। विकिलेंस टीम को कलेक्शन मैनुअल और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली की सही जानकारी नहीं है.

बिना निष्पक्ष जांच के की गई कार्रवाई संगठन के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रथम दृष्टा बिना किसी साक्ष्य, तथ्य और निष्पक्ष जांच के केवल खानापूर्ति और विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न है। कर्मचारियों ने मांग की है कि इस प्रकरण की जांच के लिए राजस्व, पुलिस और वित्त विभाग के एक-एक अधिकारी को शामिल कर एक संयुक्त जांच दल का गठन किया जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और दोष सिद्ध नहीं होता, तब तक संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए.

काम बंद करने की घोषणा सितारगंज। उत्तराखंड संग्रह अमीन संघ, उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक संघ और उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने एक सुर में चेतावनी दी है कि यदि जांच पूरी होने से पहले विजिलेंस या पुलिस द्वारा कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जाती है, तो वे 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सतर्कता अधिष्ठान और पुलिस प्रशासन की होगी.