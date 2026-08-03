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Rudrapur News: शहरी फीडर से जोड़ने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर के हंस विहार फेज-1, फेज-2, डिवाइन पार्क, आनंदम और फौजी मटकोटा के निवासियों ने यूपीसीएल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से बिजली आपूर्ति खत्म कर, शहरी फीडर से जोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे बिजली कटौती और वोल्टेज में कमी का सामना करना पड़ रहा है।

शहरी फीडर से जोड़ने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
शहरी फीडर से जोड़ने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। हंस विहार फेज-1, फेज-2, डिवाइन पार्क, आनंदम और फौजी मटकोटा क्षेत्र के लोगों ने सोमवार को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के विद्युत वितरण खंड द्वितीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनियों को शहरी फीडर से जोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद पांचों कॉलोनियां अब भी ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था से जुड़ी हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर बिजली कटौती होती है। लो वोल्टेज और बार-बार बिजली आने-जाने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गर्मी में रात के समय बिजली कटौती से समस्या और बढ़ जाती है। उन्होंने हंस विहार फेज-1, फेज-2, डिवाइन पार्क, आनंदम और फौजी मटकोटा को भूरारानी के माध्यम से शहरी विद्युत लाइन से जोड़ने और व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की मांग की। प्रदर्शन में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, पूर्व पार्षद मोहनखेड़ा, राजेश शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, गणेश सिंह, राजेश सिंह उप्रेती, पूरन चंद्र जोशी और चंद्रशेखर पंत आदि शामिल रहे।

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