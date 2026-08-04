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Rudrapur News: समस्याओं को लेकर विधायक राणा से आदर्श कालोनी के लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा के आदर्श कॉलोनी के निवासियों ने विधायक गोपाल सिंह राणा को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की। विधायक ने संबंधित विभागों से त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिससे लोगों ने राहत की उम्मीद जताई। विधायक को उनका समर्थन करने के लिए भी धन्यवाद दिया गया।

समस्याओं को लेकर विधायक राणा से आदर्श कालोनी के लोग
समस्याओं को लेकर विधायक राणा से आदर्श कालोनी के लोग

Rudrapur News: खटीमा। आदर्श कॉलोनी के लोगों ने समस्याओं को लेकर मंगलवार को नानकमत्ता के गोपाल सिंह राणा को ज्ञापन दिया। समस्याओं के निदान की मांग की। विधायक ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विधायक कार्यालय पहुंचे लोगों ने बताया कि कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्याएं हैं। जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक राणा ने जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर वार्ता की। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कहा। अधिकारियों से जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा।

इस दौरान आदर्श कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने उनकी समस्याओं पर तत्परता से संज्ञान लेने के लिए विधायक गोपाल सिंह राणा का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन देने वालों में रमेश रौतेला, गोपाल स्वरूप भटनागर, अभिषेक भटनागर, नरेंद्र जिमवाल आदि शामिल थे।

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