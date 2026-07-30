Rudrapur News: सड़क दुर्घटना में संविदा कर्मी की मौत

Rudrapur News: सड़क दुर्घटना में संविदा कर्मी की मौत
Rudrapur News: सड़क हादसे में बाइक सवार संविदा कर्मी की मौत हो गयी। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। 40 वर्षीय भगत सिंह बोरा मूल निवासी
Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। सड़क हादसे में बुधवार देर रात बाइक सवार रेलवे के संविदा कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। शांतिनगर बिंदुखत्ता लालकुआं निवासी 40 वर्षीय भगत सिंह बोरा रेलवे में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में वह शिवपुरम बंडिया वार्ड तीन किच्छा में रहते थे। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह बाइक से अपने कमरे की ओर जा रहे थे। इस बीच हल्द्वानी रोड स्थित शुगर फैक्ट्री गेट के सामने अज्ञात वाहन चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके के दो बच्चे हैं। कोतवाल रवि कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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