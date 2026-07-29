Rudrapur News: राशन कार्ड विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ी क्षेत्र पंचायत बोर्ड बैठक

Rudrapur News: रुद्रपुर में क्षेत्र पंचायत की बोर्ड बैठक राशन कार्डों के लंबित मामलों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्राम प्रधान संघ ने डीएसओ के खिलाफ धरना दिया और बैठक स्थगित कर दी गई। ग्राम प्रधानों ने नए राशन कार्ड ना बनने का आरोप लगाया। डीएसओ ने माफी मांगने के बाद मामला शांत किया।

राशन कार्ड विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ी क्षेत्र पंचायत बोर्ड बैठक

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। क्षेत्र पंचायत की बोर्ड बैठक बुधवार को राशन कार्डों के लंबित मामलों को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्राम प्रधान संघ ने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बैठक का बहिष्कार कर विकासखंड सभागार के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। करीब दो घंटे तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद ब्लॉक प्रमुख को अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए बैठक स्थगित करनी पड़ी। ग्राम प्रधानों का आरोप था कि डीएसओ विनोद तिवारी के एक वर्ष के कार्यकाल में एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है और खुली बैठकों में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित नहीं होते।

विरोध प्रदर्शन का कारण डीएसओ के सभागार पहुंचते ही ग्राम प्रधानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उनकी ग्राम प्रधानों से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद वह वहां से चले गए। मौके पर मौजूद खाद्य पूर्ति अधिकारी किच्छा भरत राणा से भी ग्राम प्रधानों की बहस हुई। ब्लॉक प्रमुख रीता गौतम और अन्य अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सक्षम अधिकारी के आने तक धरना जारी रखने की घोषणा की। इसके बाद बैठक स्थगित कर अगली तिथि बाद में घोषणा करने की बात कही गई। विरोध के दौरान कुछ ग्राम प्रधानों के बीच आपसी बहस भी हुई, जबकि एक ग्राम प्रधान की ब्लॉक प्रमुख और उनके पति से भी नोकझोंक हुई, जिसे अन्य लोगों ने शांत करा दिया। बाद में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने हस्तक्षेप कर डीएसओ को मौके पर बुलाया। डीएसओ द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। बैठक में डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह बिष्ट, बीडीओ असित आनंद, ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय सिंह, कनिष्ठ उप प्रमुख भारती देवी, ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष छत्रपाल कश्यप, रेखा, सोनी गंगवार, अमन कश्यप, नंद लाल यादव, रोहली, रोशनी, परवीन, वंदना, गफ्फार खां, जियाउल रहमान, यावेंदर त्रिपाठी, विनीत सिंह सौलंकी आदि मौजूद रहे।

ग्राम प्रधान संघ की मांगें वीडीओ को मिले राशन कार्ड बनाने का अधिकार। ग्राम प्रधान संघ ने मांग की कि राशन कार्ड बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) को दिया जाए। साथ ही ग्राम सभाओं में किसी भी विभाग द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों से पहले ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य करने तथा कोटाधारकों को ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर राशन वितरित करने की व्यवस्था लागू की जाए। संगठन ने डीएसओ विनोद तिवारी और खाद्य आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह राणा के तबादले की भी मांग उठाई।

ऑनलाइन राशन कार्ड की व्यवस्था ग्राम प्रधानों ने राशन कार्ड ऑनलाइन करने की आईडी न्याय पंचायत स्तर पर सचिव को देने की मांग की थी। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर सचिव राशन कार्ड का ऑनलाइन डेटा फीड करेंगे और इसके बाद स्क्रूटनी विभाग देखेगा।

-विनोद तिवारी, डीएसओ ऊधमसिंह नगर