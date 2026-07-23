Rudrapur News: कम्युनिटी हॉल का ले-आउट नहीं बनने पर बेहड़ ने दिया धरना

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। करीब पांच करोड़ की लागत से प्रस्तावित कम्युनिटी हॉल का ले-आउट तैयार न होने और निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने के विरोध में विधायक तिलकराज बेहड़ गुरुवार को मंडी परिषद मुख्यालय में धरने पर बैठ गए। विधायक के विरोध के बाद विभागीय अधिकारियों ने निर्माण स्थल का ले-आउट तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। विधायक बेहड़ ने कहा कि आठ जुलाई को कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी परिषद के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से कई बार संपर्क करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

यहां तक कि निर्माण स्थल का ले-आउट भी तैयार नहीं किया गया, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित रही। उन्होंने कहा कि विकास कार्य शुरू कराने के लिए जनप्रतिनिधि को धरने पर बैठना पड़े, यह विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक ने क्षेत्र में निर्माणाधीन अस्पताल की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए विकास कार्यों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग की मांग की। धरने के दौरान मंडी परिषद के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कम्युनिटी हॉल के निर्माण में अब किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षित सामुदायिक सुविधा जल्द उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान संजय जुनेजा, मोहन खेड़ा, दर्शन कोली, गुलशन सिंधी, विक्रमजीत सिंह, राजेश प्रताप सिंह, दिनेश पंत और रणजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।