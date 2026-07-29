Rudrapur News: झनकट के प्रस्तावित बाईपास के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

Rudrapur News: झनकट के बाहर से प्रस्तावित नये बाईपास का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इसको लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया।

झनकट के प्रस्तावित बाईपास के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। झनकट के बाहर से प्रस्तावित नए बाईपास के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रस्तावित बाईपास को निरस्त करने की मांग की।

ग्रामीणों की चिंताएँ झनकट से प्रस्तावित नए बाईपास के विरोध में सड़सड़िया, झनकट, बानूसी और पहेनिया के ग्रामीण तहसील पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पूर्व से ही ग्राम सड़सड़िया, झनकट होते हुए खटीमा नगर तक संचालित है, जिससे क्षेत्र की जनता वर्षों से आवागमन कर रही है। वर्तमान मार्ग में आवश्यकतानुसार सुधार और चौड़ीकरण की पर्याप्त संभावना है।

आर्थिक प्रभाव ग्रामीणों ने कहा कि इसके बावजूद ग्राम झनकट के बाहर से नया बाईपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है। इससे हजारों ग्रामीणों की कृषि भूमि, आवासीय भवन, बाग-बगीचे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य निजी संपत्तियां प्रभावित होंगी। इससे कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न होगा तथा वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति नष्ट होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और इसका चौड़ीकरण तकनीकी रूप से संभव है।

जनहित के लिए चौड़ीकरण ऐसे में समानांतर नया बाईपास बनाना न तो आर्थिक दृष्टि से उचित है और न ही जनहित में। इससे सरकार पर अनावश्यक भूमि अधिग्रहण का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जबकि किसानों और ग्रामीणों को विस्थापन, सामाजिक असुरक्षा और आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मार्ग के चौड़ीकरण से यातायात की समस्या का समाधान हो जाएगा और स्थानीय व्यापार, बाजार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में पार्वती देवी, महिपाल सिंह, राकेश सिंह, रामेंद्र सिंह, जमुना देवी, गोविंद सिंह, होशियार सिंह बोरा, सुरजीत सिंह, हरिराम, संजीव सिंह, रेखा वर्मा, पुष्पा देवी, द्वारिका प्रसाद, जयदेव, विक्रांत सिंह आदि ग्रामीण शामिल रहे।