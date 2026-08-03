Rudrapur News: तमंचा, कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार
Rudrapur News: सितारगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया। रविवार शाम को एसएसआई जावेद मलिक के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। यह युवक बच्चतर सिंह है, जो पिपलिया नाथू नकटपुरा का निवासी है।
Rudrapur News: सितारगंज। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। एसएसआई जावेद मलिक के अनुसार, रविवार शाम पुलिस ने चेकिंग के दौरान बच्चतर सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी पिपलिया नाथू नकटपुरा के पास से एक तमंचा 315 बोर और एक कारतूस 315 बोर बरामद किया है।
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