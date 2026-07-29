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Rudrapur News: किच्छा में नियमों के उल्लंघन पर 12 बाइक सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: किच्छा में पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। बिना नंबर प्लेट और कागज़ात के साथ बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 12 बाइक सीज़ की गई। कोतवाल रवि कुमार ने नागरिकों को आवश्यक कागजात और हेलमेट की हिदायत दी।

किच्छा में नियमों के उल्लंघन पर 12 बाइक सीज
किच्छा में नियमों के उल्लंघन पर 12 बाइक सीज

Rudrapur News: किच्छा। बुधवार को पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, बगैर कागजात समेत यातायात उल्लंघन करने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई करते हुए 12 बाइक को सीज किया। कोतवाल रवि कुमार ने वाहन चालकों को वाहन पर नंबर प्लेट, आवश्यक कागजात आरसी, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखने की अपील की। कोतवाल ने हेलमेट लगाने एवं नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी।

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