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Rudrapur News: मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में छह पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मारपीट और सामान तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज किया है। प्रेमलता ने आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2025 को आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया और गाली-गलौज की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में छह पर केस

Rudrapur News: सितारगंज। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम साधूनगर निवासी प्रेमलता पत्नी विनोद कुमार ने अनिल कुमार पुत्र लाल बिहारी, लाल बिहारी पुत्र बुद्ध प्रसाद, सुनील कुमार पुत्र लाल बिहारी, कलावती पत्नी लाल बिहारी, मनीषा पत्नी सुनील कुमार और रीना पत्नी अनिल कुमार पर रंजिशन मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। प्रेमलता का आरोप है कि 17 अगस्त 2025 को आरोपियों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और सामान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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