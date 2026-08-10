Rudrapur News: लेन-देन के विवाद में मारपीट, चार नामजद
Rudrapur News: सितारगंज में महाराणा प्रताप चौक पर लेन-देन के विवाद में चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रवि गुप्ता ने आरोप लगाया कि केशर सिंह, गौरव, छोटू और चरन ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: सितारगंज। महाराणा प्रताप चौक पर लेन-देन के विवाद में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वार्ड नंबर आठ निवासी रवि गुप्ता पुत्र चम्पत गुप्ता ने कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया कि रविवार दोपहर केशर सिंह पुत्र हरभजन सिंह, गौरव, छोटू और चरन महाराणा प्रताप चौक पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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