Rudrapur News: बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Rudrapur News: नानकमत्ता में बाइक टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। चार अगस्त को सिडकुल से लौटते समय सामने से आ रही बाइक ने राजा की बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Rudrapur News: नानकमत्ता। बाइक को टक्कर मारने के आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ग्राम ड्योढ़ी निवासी सोनू पुत्र इंतजार हुसैन ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि चार अगस्त की देर शाम उसका भाई राजा बाइक से सिडकुल से घर लौट रहा था। ग्राम घुसरा के पास सामने से आ रही बाइक के चालक कालीचरण निवासी ग्राम ड्योढ़ी ने उसके भाई की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने रविवार को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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