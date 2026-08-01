Rudrapur News: दो युवकों से मारपीट में पांच नामजदों के खिलाफ मुकदमा
Rudrapur News: सितारगंज। ग्राम खुनसरा में दबंगों ने दो युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान गिरे मोबाइल को
Rudrapur News: सितारगंज। ग्राम खुनसरा में दो युवकों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले में एक युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। शनिवार को ग्राम खुनसरा निवासी रमेश कुमार की तहरीर के अनुसार उनका पुत्र सन्नी यादव और भतीजा राजवीर यादव शुक्रवार दोपहर सितारगंज बाजार से घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही नत्थू, महेश पाल, अखिलेश, सुमित, सन्नी और उनके साथ आए चार अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।