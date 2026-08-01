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Rudrapur News: दो युवकों से मारपीट में पांच नामजदों के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज। ग्राम खुनसरा में दबंगों ने दो युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान गिरे मोबाइल को

Rudrapur News: दो युवकों से मारपीट में पांच नामजदों के खिलाफ मुकदमा

Rudrapur News: सितारगंज। ग्राम खुनसरा में दो युवकों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले में एक युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। शनिवार को ग्राम खुनसरा निवासी रमेश कुमार की तहरीर के अनुसार उनका पुत्र सन्नी यादव और भतीजा राजवीर यादव शुक्रवार दोपहर सितारगंज बाजार से घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही नत्थू, महेश पाल, अखिलेश, सुमित, सन्नी और उनके साथ आए चार अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

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