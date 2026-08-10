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Rudrapur News: बैराज पर शराब के नशे में हंगामा, सात युवकों का शांतिभंग में चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: गूलरभोज बैराज पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे सात युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि युवकों ने एक दंपति की बाइक रोकी और विवाद शुरू किया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माने। परिणामी रूप से, सभी को हिरासत में लेकर चालान किया गया।

Rudrapur News: बैराज पर शराब के नशे में हंगामा, सात युवकों का शांतिभंग में चालान

Rudrapur News: गूलरभोज, संवाददाता। गूलरभोज बैराज पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे सात युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर शांतिभंग की धाराओं में चालान किया। आरोप है कि युवकों ने बैराज पर घूमने आए दंपति की बाइक रोककर बेवजह विवाद शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी वे नहीं माने और मारपीट पर आमादा हो गए। पुलिस के अनुसार, रविवार रात गूलरभोज चौकी को बैराज के पास कुछ लोगों के हंगामा करने की सूचना मिली। चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मेघा शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। वहां स्वार, रामपुर निवासी बॉबी सैनी अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे।

उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उनकी बाइक रोककर विवाद शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर प्रदीप कुमार, मुकेश, गणेश सिंह, अनिल मौर्या, कृष्णा राजपूत, कुलदीप सिंह और संजीव कुमार को समझाने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, सभी युवक शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे। समझाने के बावजूद वे उग्र होकर मारपीट पर आमादा हो गए। पुलिस टीम से भी अभद्रता और विवाद की स्थिति पैदा होने पर सभी सातों को रात करीब 9:30 बजे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सातों युवकों का चालान कर दिया।

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