Rudrapur News: पुलभट्टा पुलिस ने फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर को किया गिरफ्तार
Rudrapur News: पुलभट्टा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
Rudrapur News: किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर और वारंटी यूसुफ पुत्र इब्राहिम निवासी चारबीघा सद्दाम गोटिया, सिरौलीकलां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर, एनडीपीएस और प्रतिबंधित मांस तस्करी समेत सात मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि फरार अपराधियों, वारंटियों और हिस्ट्रीशीटरों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार रात पुलभट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर के निकट से दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में पहले से सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रताप सुयाल, प्रकाश चंद्र और चारु पंत शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।