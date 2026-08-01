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Rudrapur News: पुलभट्टा पुलिस ने फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पुलभट्टा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Rudrapur News: पुलभट्टा पुलिस ने फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर को किया गिरफ्तार

Rudrapur News: किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर और वारंटी यूसुफ पुत्र इब्राहिम निवासी चारबीघा सद्दाम गोटिया, सिरौलीकलां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर, एनडीपीएस और प्रतिबंधित मांस तस्करी समेत सात मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि फरार अपराधियों, वारंटियों और हिस्ट्रीशीटरों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार रात पुलभट्टा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर के निकट से दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में पहले से सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रताप सुयाल, प्रकाश चंद्र और चारु पंत शामिल रहे।

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