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Rudrapur News: कार से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, दो युवकों का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर में पुलिस ने एक वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को पकड़ा, जो कच्ची शराब ले जा रहे थे। वाहन में 120 पाउच (60 लीटर) अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम सचिन कठायत और सौरव विश्वास है। घटना शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई।

Rudrapur News: कार से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, दो युवकों का चालान

Rudrapur News: पंतनगर। कोतवाली के एसआई नरेंद्र सिंह अधिकारी हमराही कांस्टेबल श्याम सुंदर, तनुजा कोरंगा, भुवन पांडेय और भूपाल सिंह गुरुवार की शाम नगला बाईपास में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ब्रीजा कार को रोकने का इशारा करने पर चालक कार को मोडने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों ने घेर कर पकड़ लिया। भागने का कारण पूछने पर कार चालक व उसके साथ ही बैठे दूसरे व्यक्ति ने घबराकर बताया कि उनके वाहन में कच्ची शराब है। जिसको वह लोग किच्छा से लाकर लालकुआं में बेच देते हैं। पूछताछ में पहले व्यक्ति ने अपना नाम सचिन कठायत निवासी पश्चिमी घोडानाला थाना लालकुआं और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सौरव विश्वास निवासी लालकुआं बताया।

कार की तलाशी में 120 पाउच (60 लीटर) अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। पंतनगर कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में कार को सीज कर दोनों युवकों का आबकारी अधिनियम के तहत चालान कर दिया गया है।

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