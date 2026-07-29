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Rudrapur News: सेंट पीटर स्कूल में छात्रों को यातायात के प्रति किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: किच्छा के सेंट पीटर स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों और 'गौरा शक्ति ऐप' के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। स्कूल के बाहर शरारती तत्वों पर पुलिस नजर बनाए रखेगी।

Rudrapur News: सेंट पीटर स्कूल में छात्रों को यातायात के प्रति किया जागरूक

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। किशनपुर स्थित सेंट पीटर स्कूल के विद्यार्थियों को यातायात के नियमों को प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को एसआई जोशी ने पुलिस टीम के साथ अभियान चलाया। पिछले कुछ दिन दिनों से स्कूल के बाहर विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की शिकायत मिल रही थी। इसके चलते स्थानीय लोगों ने स्कूल के प्रधानाचार्य फादर एलेक्सांडर मोन्तोरो से वार्ता भी की थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महिला कांस्टेबलों ने छात्राओं को महिला संबंधी अपराध, 'गौरा शक्ति ऐप' के उपयोग और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के संबंध में जानकारी दी।

गुड टच और बैड टच के अंतर को समझाते हुए बच्चों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। कोतवाल रवि कुमार ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय आसपास घूमने वाले मनचलों व शरारती तत्वों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। चीता मोबाइल पुलिस रोज छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर लगातार गश्त कर रही है। सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन माध्यम से भी सभी स्कूलों की निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी मनचला या शरारती तत्व स्कूल के आसपास छात्राओं के साथ छेड़छाड़ या कोई आपराधिक कृत्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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