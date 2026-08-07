Rudrapur News: 75 लीटर कच्ची शराब रखने के आरोप में महिला गिरफ्तार
Rudrapur News: खटीमा में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने 75 लीटर कच्ची शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। एसएसआई केसी आर्या की अगुवाई में की गई कार्रवाई में तीन थैलियों में 225 पाउच मिले। महिला पर आरोप है कि वह घर से शराब बेचती थी और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Rudrapur News: खटीमा। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कोतवाली के एसएसआई केसी आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार को 75 लीटर कच्ची के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुजिया महोलिया में एक महिला के घर पर छापा मारा। आरोप है कि घर में प्लास्टिक के तीन अलग अलग थैलों मे 225 पाउच मिले। इसमें 75 लीटर कच्ची शराब थी। आरोप है कि महिला घर से कच्ची शराब बेचती थी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।
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