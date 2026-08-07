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Rudrapur News: कुकर्म का आरोपी गुरप्रीत पुलिस एनकाउंटर में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: नानकसागर डैम क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट, लूटपाट और अप्राकृतिक कृत्य करने वाले मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गि

Rudrapur News: कुकर्म का आरोपी गुरप्रीत पुलिस एनकाउंटर में घायल

Rudrapur News: नानकमत्ता। नानकसागर डैम क्षेत्र में युवक से मारपीट, लूटपाट और अप्राकृतिक कृत्य के मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गुरप्रीत के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को ग्रामीण पहले ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर चुके हैं। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर गुरुवार देर रात कोतवाल संजय पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। मच्छी झाला के पास पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह फायरिंग कर भागने लगा।

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