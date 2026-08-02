Rudrapur News: अभिभावक-शिक्षक समन्वय से ही बनेंगे बेहतर संस्कार और परिणाम
Rudrapur News: रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों का अभिभावक सम्मेलन हुआ। प्रधानाचार्य नीरज कुमार अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभिभावकों ने शिक्षकों की अनुशासन व्यवस्था और व्यवहार की प्रशंसा की और घर के वातावरण को अध्ययन के अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Rudrapur News: रुद्रपुर। आदर्श कॉलोनी में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रविवार को वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों का अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार अग्रवाल एवं अभिभावक प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सम्मेलन में अभिभावकों ने वर्तमान समय में अभिभावक-शिक्षक समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था, शिक्षण वातावरण और आचार्यों के व्यवहार की सराहना की। विद्यालय के आचार्यों ने अभिभावकों से घर का वातावरण अध्ययन के अनुकूल बनाए रखने तथा बच्चों की नियमित शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान देने का आग्रह किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।