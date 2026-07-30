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Rudrapur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से सिडकुल कर्मी की मौत, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर। रजा नगर बरखेड़ा पीलीभीत (यूपी) निवासी पूजा सैनी ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके पति रमेश कुमार ठाकुर नगर ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर में

Rudrapur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से सिडकुल कर्मी की मौत, केस दर्ज

Rudrapur News: पंतनगर। सड़क हादसे में सिडकुल कर्मी की मौत मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रजा नगर बरखेड़ा पीलीभीत निवासी पूजा सैनी ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उसके पति रमेश कुमार ठाकुर नगर ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर में किराए पर रहकर सिडकुल की हेला इन्फ्रा मार्केट वुड प्रोडक्ट कंपनी में कार्य करते थे। बीती 27 जुलाई को उसके पति रात्रि की ड्यूटी के लिये पैदल जा रहे थे। इसी बीच सिडकुल की वोल्टास कंपनी के सामने एक अज्ञात वाहन ने उसके पति को टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसके पति को जिला अस्पताल ले जाया गया।

वहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसके पति को इलाज के लिए पीलीभीत ले जाते समय उनका निधन हो गया। वहीं पंतनगर कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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