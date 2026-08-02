Rudrapur News: सिडकुल में कंपनी के गेट से बाइक चोरी
Rudrapur News: पंतनगर निवासी आशीष कुमार मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 जून की सुबह वह यूनिमैक्स कंपनी में अपनी हीरो स्पलेंडर बाइक पार्क करके ड्यूटी करने गया था। जब वह रात को वापस आया, तो बाइक गायब थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: पंतनगर। तराई विहार फाजलपुर रुद्रपुर निवासी आशीष कुमार मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह बीते 26 जून की सुबह यूनिमैक्स कंपनी में डयूटी करने गया था। उस ने रोजाना की तरह अपनी हीरो स्पलेंडर बाइक संख्या यूके 06/एजेड 2565 कंपनी के बैक गेट पर खडी की थी। रात आठ बजे जब वह डयूटी करके वापस आया तो उसकी बाइक वहां पर नही थी। उसकी काफी खोजवीन के बाद भी बाइक का कोई पता नही लगा । पंतनगर कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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