Rudrapur News: पेंटर माल और नकदी लेकर फरार, मुकदमा
Rudrapur News: रुद्रपुर में एक दिहाड़ी पेंटर पर कीमती सामान चुराने का आरोप लगा है। इंदिरा कॉलोनी के निवासी नत्थू लाल ने बताया कि वह पेंटर को काम पर लेकर गया था, जिसने कुछ समय काम करने के बाद पेंट, ड्रिल मशीन और 800 रुपये चुरा लिए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: रुद्रपुर। दिहाड़ी पेंटर पर कीमती सामान चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में इंदिरा कॉलोनी निवासी नत्थू लाल ने बताया कि 16 जुलाई की सुबह वह लेबर अड्डे पर गया था। वहां से दिहाड़ी पर एक पेंटर को तपस्या विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में लेकर आया। आरोप है कि थोड़ी देर काम करने के बाद आरोपी ने अंदर रखा पेंट का सामान, पेंट की बाल्टी, ड्रिल मशीन के साथ ही कारीगर की पैंट की जेब में रखे 800 रुपये लेकर फरार हो गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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