Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: पेंटर माल और नकदी लेकर फरार, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: रुद्रपुर में एक दिहाड़ी पेंटर पर कीमती सामान चुराने का आरोप लगा है। इंदिरा कॉलोनी के निवासी नत्थू लाल ने बताया कि वह पेंटर को काम पर लेकर गया था, जिसने कुछ समय काम करने के बाद पेंट, ड्रिल मशीन और 800 रुपये चुरा लिए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: पेंटर माल और नकदी लेकर फरार, मुकदमा

Rudrapur News: रुद्रपुर। दिहाड़ी पेंटर पर कीमती सामान चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में इंदिरा कॉलोनी निवासी नत्थू लाल ने बताया कि 16 जुलाई की सुबह वह लेबर अड्डे पर गया था। वहां से दिहाड़ी पर एक पेंटर को तपस्या विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में लेकर आया। आरोप है कि थोड़ी देर काम करने के बाद आरोपी ने अंदर रखा पेंट का सामान, पेंट की बाल्टी, ड्रिल मशीन के साथ ही कारीगर की पैंट की जेब में रखे 800 रुपये लेकर फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: टोल प्लाजा पर खड़े डाले से 15 डिब्बे पेंट चोरी

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।