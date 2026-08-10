Rudrapur News: रुद्रपुर में भड़का वाल्मीकि समाज का आक्रोश, पुलिस से झड़प और धक्का-मुक्की

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बीते दिनों काशीपुर हाईवे पर एलायंस कॉलोनी से कुछ दूर फ्लाईओवर के पास वाल्मीकि समाज के दो युवकों को स्कॉर्पियो कार से टक्कर मारने और जानलेवा हमले करने के मामले में आरोपी भाजपा नेता और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को समाज का आक्रोश भड़क गया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी झड़पें और धक्का-मुक्की हुई। वहीं गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों समेत समाज के लोगों ने दिनभर कोतवाली का घेराव किया। शाम को पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता विफल होने पर फिर से हाईवे जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। देर शाम तक समाज के लोग कोतवाली में ही डटे रहे। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी, लेकिन प्रदर्शनकारी दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे。

प्रदर्शन की शुरुआत

सोमवार सुबह करीब पौने 11 बजे देवभूमि सफाई संघ के नगर अध्यक्ष सोनू मुल्तानी, पूर्व अध्यक्ष मुकेश राजोरिया और महामंत्री अंकित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पर्यावरण मित्र और वाल्मीकि समाज के लोग नगर निगम पहुंचे। उन्होंने कार्यबहिष्कार कर निगम परिसर में धरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मेयर विकास शर्मा भी निगम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने पार्षदों के साथ समाज को पूरा समर्थन देने की बात कहते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा भी मौके पर पहुंच गए। उनके समर्थकों और मेयर समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर पहुंचे कोतवाल और पुलिसकर्मियों ने बलपूर्वक मोहन खेड़ा और पार्षद परवेज कुरैशी को वहां से हटाकर कोतवाली पहुंचाया। कुछ समर्थक पुलिस वाहनों के आगे लेट गए, जिन्हें पुलिस ने हटाया। बाद में मोहन खेड़ा और पार्षद दोनों को छोड़ दिया गया। इसके बाद नगर निगम से बड़ी संख्या में लोग और कांग्रेसी कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प व धक्का-मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कोतवाली परिसर में आने दिया। प्रदर्शनकारी सीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और भाजपा के भगत सिंह मंडल महामंत्री पारस चुघ और उनके भाई सन्नी चुघ की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। समाज की ओर से रविवार को दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोमवार दोपहर दो बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। तय समय तक गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने रामपुर-काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम खुलवाया। इसके बाद प्रदर्शनकारी फिर कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल की एएसपी उत्तम सिंह नेगी, सीओ बाजपुर अखिलेश कुमार और इंस्पेक्टर नरेश चौहान के साथ वार्ता हुई। पुलिस ने एक आरोपी सन्नी चुघ को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। दूसरे आरोपी के संबंध में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। वार्ता विफल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर हाईवे जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कोतवाली गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। देर शाम मेयर विकास शर्मा ने घायल अभिषेक के परिजनों से वार्ता कर हरसंभव मदद और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल मामले को लेकर गतिरोध बना हुआ है।