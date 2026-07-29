Rudrapur News: देवभूमि व्यापार मंडल के गठन का उद्योग व्यापार मंडल ने किया विरोध

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। खटीमा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि संगठन का गठन व्यापारी हितों के बजाय राजनीतिक हित साधने के उद्देश्य से किया गया है। उनका कहना है कि नवगठित संगठन के प्रमुख पदों पर भाजपा से जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई है, जिससे इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। करीब तीन माह पूर्व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की खटीमा इकाई के चुनाव में भाजपा नेताओं ने धांधली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एसडीएम ने मतगणना पर रोक लगा दी थी।

बाद में मामला अदालत पहुंच गया। इसी बीच खटीमा में देवभूमि व्यापार मंडल का गठन किया गया, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की खटीमा इकाई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोड़ा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि देवभूमि व्यापार मंडल पूरी तरह राजनीतिक प्रेरणा से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भाजपा से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि व्यापार मंडल किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों की भावनाओं की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान नासिर खान, बादल सक्सेना, मो. जरीफ, रवि अग्रवाल, हिमांशु चौहान, प्रकाश बिष्ट और गुलफाम अली समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।