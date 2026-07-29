Rudrapur News: दिनेशपुर में आबकारी अधिनियम का वारंटी गिरफ्तार
Rudrapur News: दिनेशपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत एक वारंटी नंदू वैध को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज था। उसे न्यायालय के गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायालय में पेश किया गया।
Rudrapur News: दिनेशपुर। ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस ने आबकारी अधिनियम से जुड़े एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट की तामील करते हुए सोमवार को नेताजी नगर निवासी नंदू वैध पुत्र रवि वैध को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में धारा 60 आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज है। पुलिस टीम ने उसे उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। बताया कि गिरफ्तार वारंटी को बुधवार न्यायालय में पेश किया गया।
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