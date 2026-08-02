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Rudrapur News: बिना सत्यापन किरायेदार रखने वाले 4 मकान मालिकों सहित 12 पर कार्यवाही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: काशीपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत सत्यापन अभियान चलाया गया। मोहल्ला कटोराताल और बांसफोड़ान चौकी क्षेत्रों में किरायेदारों और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान 4 मकान मालिकों पर ₹10,000 का चालान और 8 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

Rudrapur News: बिना सत्यापन किरायेदार रखने वाले 4 मकान मालिकों सहित 12 पर कार्यवाही

Rudrapur News: काशीपुरl जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया l रविवार को मोहल्ला कटोराताल एवं बांसफोड़ान चौकी क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गठित पुलिस टीमों ने किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों एवं संदिग्ध लोगों का गहन सत्यापन किया गया। जांच में बिना पुलिस सत्यापन के किरायेदार रखने वाले 4 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत ₹10-10 रूपये के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

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