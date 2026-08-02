Rudrapur News: जिम्मेदारों की नाक के नीचे से कट गए संरक्षित श्रेणी के दो पेड़
Rudrapur News: पंतनगर। जिम्मेदारों की नाक के नीचे से कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र में लगभग 40-50 वर्ष पुराने पीपल के (संरक्षित श्रेणी) दो पेड़ किसी ने काट दिए, लेकिन
Rudrapur News: पंतनगर। हल्दी स्थित कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र में लगभग 40-50 वर्ष पुराने संरक्षित श्रेणी के दो पीपल के पेड़ काट दिए गए। मामले की जानकारी सामने आते ही विभागों में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट विस्तार के तहत पेड़ों के कटान का कार्य कर रही एजेंसी के कर्मचारी रविवार को केंद्र पहुंचे तो दोनों पेड़ कटे मिले, जबकि उनकी लकड़ी वहीं पड़ी थी। सूचना पर वन विभाग और विवि प्रशासन को अवगत कराया गया। पंतनगर विवि प्रशासन ने पेड़ कटान से अनभिज्ञता जताते हुए बताया कि केंद्र पहले ही वन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है।
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