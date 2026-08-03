Rudrapur News: सूरजमल के छात्रों ने निकाला मार्च, एसडीएम कार्यालय पर दिया धरना
Rudrapur News: सूरजमल अग्रवाल विश्वविद्यालय पुलभट्टा में नर्सिंग के छात्रों ने कालेज गेट से मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच कर धरना दिया। वह नर्सिंग कोर्स में आ
Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। सूरजमल अग्रवाल विश्वविद्यालय पुलभट्टा के नर्सिंग छात्रों ने सोमवार को कॉलेज गेट से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर धरना दिया। उन्होंने नर्सिंग कोर्स को इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) की मान्यता दिलाने की मांग उठाई। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एसडीएम पांडे ने उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
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