Rudrapur News: सूरजमल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भाकियू ने दिया समर्थन
Rudrapur News: पुलभट्टा सूरजमल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के विद्यार्थियों को भाकियू ने समर्थन दिया है। किसानों ने विद्यार्थियों की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन के चे
Rudrapur News: किच्छा। पुलभट्टा स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी में आईएनसी मान्यता की मांग को लेकर आंदोलनरत नर्सिंग छात्रों को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) का समर्थन मिल गया है। भाकियू पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। नर्सिंग छात्र पिछले कई दिनों से आईएनसी मान्यता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार से उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रवेश के समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने आईएनसी मान्यता का भरोसा दिया था, लेकिन चार वर्ष बीतने के बाद भी मान्यता नहीं मिली, जिससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है।
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