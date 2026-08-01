Rudrapur News: एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन
Rudrapur News: नानकमत्ता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉ अजय लटवाल के निर्देशन में परिसर में
Rudrapur News: नानकमत्ता। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय लटवाल के निर्देशन में स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित बौद्धिक सत्र में योग प्रमुख ललित मोहन जोशी ने स्वयंसेवियों को विभिन्न योगासन कराए और स्वास्थ्य व जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. रेनु रानी बंसल, डॉ. प्रकाश चंद्र भट्ट, अरुण प्रताप, निशा कुमारी, अजय कुमार, राहुल कुमार देव, अंशिका जायसवाल, निभा कुमारी, छाया कश्यप, शीतल, अंजली कुमारी, काजल कुमारी, मनीषा नवेलिया और सुहानी कुमार मौजूद रहे।
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