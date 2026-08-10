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Rudrapur News: नगरा तराई में संस्कृत ग्राम का प्रथम स्थापना दिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा के आदर्श संस्कृत ग्राम नगरा तराई का पहला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। संस्कृत संभाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्राम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

Rudrapur News: नगरा तराई में संस्कृत ग्राम का प्रथम स्थापना दिवस मनाया

Rudrapur News: खटीमा। आदर्श संस्कृत ग्राम नगरा तराई में संस्कृत ग्राम का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों व संस्कृत प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाना रहा। इस मौके पर संस्कृत संभाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आदर्श संस्कृत ग्राम प्रशिक्षिका ललिता भट्ट के नेतृत्व में संस्कृत को दैनिक जीवन में अपनाने तथा संस्कृत ग्राम की गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कहा कि एक वर्ष की इस यात्रा में आदर्श संस्कृत ग्राम नगरा तराई ने संस्कृत भाषा को जनसामान्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

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