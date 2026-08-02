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Rudrapur News: कांवर लेने हरिद्वार रवाना हुए कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज। सितारगंज से करीब 400 कावरिये गंगाजल लेने शनिवार की देर रात्रि हरिद्वार को रवाना हुए। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने रवाना किया। इस दौ

Rudrapur News: कांवर लेने हरिद्वार रवाना हुए कांवड़िये

Rudrapur News: सितारगंज। सितारगंज से करीब 400 कावरिये गंगाजल लेने शनिवार की देर रात्रि हरिद्वार को रवाना हुए। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने रवाना किया। इस दौरान वम वम भोले के जयकारों के साथ कावरियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। हरीश दुबे ने बताया कि रविवार को कावरिये कावर लेकर हरिद्वार से रवाना हो गये हैं। इधर गौमुख से कांवर लेकर कांवरियों का दल हरिद्वार पहुंच चुका है। 10 अगस्त को कावरिये सितारगंज पहुंचेंगे। 11 अगस्त को झारखण्डेश्वर शिव मंदिर, बघौरा शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे।

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