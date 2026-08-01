Rudrapur News: गौरक्षा दल के वाहन से हटवाई नीली बत्ती
Rudrapur News: रुद्रपुर। यातायात पुलिस ने गौ रक्षा दल के वाहन में लगी नीली बत्ती को हटा दिया। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दरोगा ने वाहन को यातायात चौकी में खड़ा करने
Rudrapur News: रुद्रपुर। यातायात पुलिस ने शनिवार को गोरक्षा दल के एक वाहन पर लगी नीली बत्ती हटवा दी। साथ ही नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए वाहन को यातायात चौकी में खड़ा करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब तीन बजे गोरक्षा दल के अध्यक्ष विराट आर्य को हाईवे किनारे एक गाय के घायल होने की सूचना मिली। इस पर टीम राहत वाहन लेकर मौके के लिए रवाना हुई। इसी दौरान नैनीताल हाईवे पर चेकिंग कर रही यातायात पुलिस ने वाहन को रोक लिया। यातायात उपनिरीक्षक ने वाहन पर लगी नीली बत्ती हटवाते हुए होमगार्ड को वाहन यातायात चौकी में खड़ा कराने के निर्देश दिए।
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