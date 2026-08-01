Rudrapur News: रुद्रपुर में घर के अंदर से बुजुर्ग का सड़ा-गला शव मिला

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के संजय नगर खेड़ा में एक बुजुर्ग का शव घर के अंदर सड़ी-गली अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब सवा सात बजे सतनाम सिंह निवासी संजय नगर खेड़ा ने एसएसआई महेश कांडपाल को फोन पर 65 वर्षीय भरत लाल पुत्र विंदेश्वरी लाल की घर में मौत होने की सूचना दी। इस पर एसएसआई पुलिस टीम, फील्ड यूनिट और डायल-112 कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के पुत्र सुरजन लाल ने बताया कि उसके पिता भुट्टा बेचने का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे।

29 जुलाई की रात भोजन करने के बाद वह दूसरे मकान में सोने चले गए थे। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को वह भोजन करने घर नहीं आए। शुक्रवार को पड़ोसियों ने उनके मकान से तेज दुर्गंध आने की जानकारी दी। इस पर उसने वहां जाकर दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था। इस पर वह दीवार फांदकर घर में पहुंचा, जहां पिता मृत अवस्था में मिले। पुलिस के अनुसार, शव काफी गल चुका था। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। देर शाम होने के कारण शनिवार को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा।