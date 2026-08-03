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Rudrapur News: संदिग्ध हालात में फ्लाईओवर के नीचे मिला अधेड़ का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी निवासी इंद्रजीत सिंह भल्ला का शव काशीपुर हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे संदिग्ध हालात में मिला। शव पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पारिवारिक सदस्य बताते हैं कि वह वॉक पर निकले थे और कई घंटे तक घर नहीं लौटे।

Rudrapur News: संदिग्ध हालात में फ्लाईओवर के नीचे मिला अधेड़ का शव

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। आदर्श कालोनी निवासी एक अधेड़ का संदिग्ध हालात में काशीपुर हाईवे स्थित फ्लाईओवर के नीचे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, 55 वर्षीय इंद्रजीत सिंह भल्ला आदर्श कॉलोनी में रहते थे। उनकी पत्नी प्रवीन कौर, पुत्र पारस भल्ला और पुत्रवधु एवं पौत्र उनके साथ रहते हैं। उनकी पत्नी प्रवीन कौर पंजाब गई हुई थीं। सोमवार सुबह करीब पांच बजे इंद्रजीत सिंह वॉक पर निकले, लेकिन काफी देर बाद भी वह घर नहीं पहुंचे।

इस दौरान काशीपुर फ्लाईओवर के पास राहगीरों ने सड़क किनारे एक शव पड़ा देखा तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्र पारस भल्ला ने बताया कि शुक्रवार शाम उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। वहीं शनिवार को उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वह रविवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। वहीं कोतवाल प्रकाश दानू ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के किसी तरह के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण स्पष्ट होंगे।

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