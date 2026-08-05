Rudrapur News: पांच हजार रुपये चोरी के शक में दोस्त ने की थी अनिल की हत्या

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 31 जुलाई को मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांच हजार रुपये चोरी करने के शक में आरोपी ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर लकड़ी की फंटी और ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त रस्सी और ईंट का टुकड़ा बरामद किया है। 31 जुलाई को ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शिवनगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पास एक युवक का शव मिला था।

उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने पुलिस टीम को शव की शिनाख्त और हत्याकांड के खुलासे के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसके बाद मृतक की पहचान अनिल कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी शिव मंदिर के पास ठाकुरनगर, ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से अनिल की मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ट्रांजिट कैंप धर्मवीर सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच तेज की। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि घटना वाले दिन अनिल अपने तीन दोस्तों के साथ आजादनगर में शराब पी रहा था। बाद में उसके दो दोस्त रोहित राजपूत निवासी शिवनगर और विजय निवासी ट्रांजिट कैंप वहां से चले गए। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद अनिल का करीबी दोस्त सुनील कुमार उर्फ इक्का पुत्र भारत सिंह निवासी शिवनगर, वार्ड नंबर-2, ट्रांजिट कैंप उसे शिवनगर स्थित निर्माणाधीन मकान में ले गया। वहां दोनों ने शराब पी। इसी दौरान पांच हजार रुपये चोरी करने को लेकर विवाद हुआ। आरोपी ने अनिल पर लकड़ी की फंटी और ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और ईंट का टुकड़ा बरामद किया गया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी, उप निरीक्षक महेश कांडपाल, अपर उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश बवाड़ी, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, हिमांशु कुमार और पीआरडी जवान वीरू त्रिपाठी शामिल रहे।