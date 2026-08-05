Rudrapur News: पालिकाध्यक्ष ने किया सड़क का लोकार्पण
Rudrapur News: खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड पांच में नई सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। इससे वार्डवासियों को आवागमन में सुधार मिला है। नगर पालिका का विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय पर ध्यान देने का प्रयास जारी है।
Rudrapur News: खटीमा। नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड पांच में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। कहा कि लंबे समय से वार्ड के लोग सड़क की मांग कर रहे थे। जो अब पूरी हो गई है। सड़क बनने से वार्ड के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल गई है। कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के लिए नगर पालिका निरंतर प्रयासरत है। सभासद बसंती सांमत ने कहा कि नगर पालिका ने वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करके वार्ड के लोगों को राहत दी है।
इस मौके पर राजेंद्र सामंत, गजेंद्र सिंह चौहान, राजेंद्र बोरा,भावना चौहान, गीता बोरा, गंगा चौहान, रेखा बोरा आदि मौजूद थे।
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