Rudrapur News: खुले में बिक रहे मांस को हटाने के निर्देश
Rudrapur News: संवाददाता नगर पंचायत प्रशासन ने वार्ड नंबर पांच स्थित मछली मार्केट गली में खुलेआम बिक रहे मांस की दुकानों को हटाकर हाईटेक मछली बाजार में शिफ्ट करने क
Rudrapur News: दिनेशपुर, संवाददाता। नगर पंचायत प्रशासन ने वार्ड पांच स्थित मछली मार्केट गली में खुलेआम बिक रही मांस की दुकानों को हाईटेक मछली बाजार में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद की गई। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सुब्रतो गोस्वामी ने गली में खुले में मांस बिक्री की शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई थी। इसके बाद मंगलवार देर शाम अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने संबंधित दुकानदारों को तत्काल दुकानें हटाकर हाईटेक बिल्डिंग के अंदर स्थानांतरित करने की हिदायत दी।
उन्होंने मछली विक्रेताओं से बातचीत कर जल्द से जल्द निर्धारित परिसर में शिफ्ट होने को कहा। मो. यामीन ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान देव कुमार, हरिदास हालदार आदि मौजूद रहे।
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