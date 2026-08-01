Rudrapur News: पंतनगर में आज लगेगा बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर
Rudrapur News: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित गांधी भवन में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित किया जाएगा।
Rudrapur News: रुद्रपुर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी भवन में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर आयोजित होगा। शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। इसमें उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायमूर्ति एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन पत्र और पात्र लाभार्थियों का मौके पर पंजीकरण किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।