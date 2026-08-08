Rudrapur News: 2022 में नानकमत्ता से भाजपा की हार से क्षेत्र का विकास रुका : भट्ट
Rudrapur News: ग्राम बलखेड़ा में सांसद अजय भट्ट ने जनसमस्याएं सुनीं और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। भट्ट ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे जनसमस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया।
Rudrapur News: नानकमत्ता, संवाददाता। ग्राम बलखेड़ा में शनिवार को सांसद अजय भट्ट ने जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पौधरोपण कर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सांसद भट्ट ने कहा कि वर्ष 2022 में नानकमत्ता से भाजपा की हार के बाद क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। नानकमत्ता पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद भट्ट ने आरोप लगाया कि विधायक जनसमस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित विधेयक को संसद में दो-तिहाई बहुमत मिलने पर पारित कराया जा सकेगा, जो बड़ी उपलब्धि होगी।
कहा कि पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। राज्य में आयुर्वेदिक एम्स भी जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ट्राइबल आयोग का गठन किया है। विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए भट्ट ने कहा कि देश की समस्याओं को सदन में नहीं उठाने से आमजन का अहित हो रहा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मताधिकार को लेकर सतर्क रहने की अपील की। इसके बाद सांसद ने नगर पंचायत अध्यक्ष के कैंप कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च में संभावित हैं और इससे पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा, दर्जाधारी रणजीत सिंह, विकास गुलाटी, ओमनारायण राणा, रमेश चंद्र जोशी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह टुरना, जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, भुवन जोशी और किशोर जोशी मौजूद रहे।
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