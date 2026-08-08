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Rudrapur News: किशोरी से छेड़छाड़ और धमकाने पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज में एक महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा कि पुरुष ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़खानी की, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Rudrapur News: किशोरी से छेड़छाड़ और धमकाने पर मुकदमा

Rudrapur News: सितारगंज। नगर की एक वार्ड निवासी महिला ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। महिला ने आरिस पुत्र बाबू निवासी नहर पार वार्ड 6 पर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने, धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि आरिस उसके पति को ट्रक से कुचलने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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