Rudrapur News: विकास कार्यों में देरी पर बेहड़ नाराज, अधिकारियों को दिए निर्देश
Rudrapur News: किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को अगले विकास कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में कई सड़कों के निर्माण पर चर्चा की गई और काम जल्द शुरू कराने की बात कही गई।
Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। विधायक तिलकराज बेहड़ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। विकास कार्यों में देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने आगामी विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। मंगलवार को विधायक कार्यालय में आयोजित बैठक में बेहड़ ने अधिकारियों को फुलसुंगी से फुलसुंगा तक 1.8 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण, सिरौली कलां में एक किलोमीटर आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा शिमला मलसा-गिरधरपुर रोड से नीलकंठ कॉलोनी तक 500 मीटर सड़क निर्माण के आगणन जल्द तैयार कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य योजना के तहत बंडिया रेलवे फाटक से नमक फैक्ट्री रोड तक 1.5 किलोमीटर सड़क, नजीबाबाद में चीमा लेन रोड के 1.5 किलोमीटर डामरीकरण, ग्राम आनंदपुर में स्कूल वाली सड़क के 600 मीटर डामरीकरण और ग्राम सभा भमरोला में डायनेमिक कॉलोनी की मंदिर वाली सड़क के एक किलोमीटर डामरीकरण के लिए भी जल्द एस्टीमेट तैयार कराने को कहा। बैठक में राज्य योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत 23 सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिन सड़कों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोनिवि के सहायक अभियंता गोविंद भट्ट, अवर सहायक अभियंता विजय बिष्ट और हरीश कनवाल मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।