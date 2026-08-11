Rudrapur News: विकास कार्यों में देरी पर बेहड़ नाराज, अधिकारियों को दिए निर्देश

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। विधायक तिलकराज बेहड़ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। विकास कार्यों में देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने आगामी विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। मंगलवार को विधायक कार्यालय में आयोजित बैठक में बेहड़ ने अधिकारियों को फुलसुंगी से फुलसुंगा तक 1.8 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण, सिरौली कलां में एक किलोमीटर आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा शिमला मलसा-गिरधरपुर रोड से नीलकंठ कॉलोनी तक 500 मीटर सड़क निर्माण के आगणन जल्द तैयार कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य योजना के तहत बंडिया रेलवे फाटक से नमक फैक्ट्री रोड तक 1.5 किलोमीटर सड़क, नजीबाबाद में चीमा लेन रोड के 1.5 किलोमीटर डामरीकरण, ग्राम आनंदपुर में स्कूल वाली सड़क के 600 मीटर डामरीकरण और ग्राम सभा भमरोला में डायनेमिक कॉलोनी की मंदिर वाली सड़क के एक किलोमीटर डामरीकरण के लिए भी जल्द एस्टीमेट तैयार कराने को कहा। बैठक में राज्य योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत 23 सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिन सड़कों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोनिवि के सहायक अभियंता गोविंद भट्ट, अवर सहायक अभियंता विजय बिष्ट और हरीश कनवाल मौजूद रहे।